UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Sparta Rotterdam (2) 2 Scorers: L. Brogno 42pen Yellow card: Chabot 18, Brogno 32, Fischer 85, Floranus 88 Subs used: Duarte 67 (Alhaft), Verhaar 82 (Ahannach), Ache 82 (Friday) Excelsior (2) 3 Scorers: A. Messaoud 5, A. Messaoud 45, A. Hadouir 86 Yellow card: Karami 30, van Duinen 44, de Wijs 66 Subs used: Hadouir 77 (Messaoud), Vermeulen 89 (Elbers), Faes 91 (Bruins) Attendance: 10,224 Referee: Rob Dieperink ................................................................. Willem II (0) 1 Scorers: I. Azzaoui 71 Yellow card: Lachman 30, Heerkens 91 Subs used: Azzaoui 60 (Ogbeche), Crowley 63 (El Hankouri), Dankerlui 68 (Tsimikas) Groningen (1) 1 Scorers: R. Doan 14 Subs used: van Weert 76 (Veldwijk), Antuna 86 (Bacuna) Attendance: 12,160 Referee: Clay Ruperti ................................................................. Ajax (0) 2 Scorers: D. van de Beek 50, K. Huntelaar 53 Yellow card: Kluivert 23 Subs used: de Jong 85 (van de Beek), Wöber 89 (Tagliafico) Feyenoord (0) 0 Yellow card: St. Juste 22, Jørgensen 36, van Beek 38 Subs used: Amrabat 63 (Berghuis), Basaçikoglu 73 (Boëtius), Haps 84 (Malacia) Attendance: 53,320 Referee: Siemen Mulder ................................................................. Heracles (0) 1 Scorers: J. Hardeveld 66pen Subs used: van Ooijen 58 (Niemeijer), Gladon 86 (Vermeij) PSV (1) 2 Scorers: S. Bergwijn 45+1, L. de Jong 90+3 Yellow card: Lozano 58, Arias 65 Subs used: Pereiro 74 (Mauro Júnior), Albert Gudmundsson 83 (Bergwijn) Attendance: 11,211 Referee: Stan Teuben ................................................................. Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Feyenoord (2000/1900) Friday, January 26 fixtures (CET/GMT) Heerenveen v Sparta Rotterdam (2000/1900)