UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Feb 8 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Thursday (start times are CET) ADO Den Haag (0) 1 Scorers: S. Becker 53 Yellow card: Johnsen 59, El Khayati 89 Subs used: Gorter 82 (Falkenburg), Kuipers 93 (El Khayati), Goppel 95 (Becker) Vitesse (0) 0 Yellow card: Mount 87 Subs used: van Bergen 62 (Beerens), Foor 76 (Kashia) Attendance: 12,303 Referee: Christian Mulder ................................................................. Feyenoord (0) 3 Scorers: J. Toornstra 53, J. St. Juste 72, R. van Persie 78 Subs used: Basaçikoglu 24 (Larsson), van Persie 78 (Toornstra) Groningen (0) 0 Subs used: Veldwijk 63 (Antuna), Bacuna 83 (Larsen), Kramer 83 (van Nieff) Attendance: 37,500 Referee: Stan Teuben ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) Heracles v Willem II (1830/1730) Utrecht v PEC Zwolle (1830/1730) Sparta Rotterdam v PSV (1945/1845) Heerenveen v Roda JC (2045/1945) AZ v VVV (2045/1945) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Ajax v Twente (1230/1130) Vitesse v Feyenoord (1430/1330) Excelsior v NAC Breda (1430/1330) Groningen v ADO Den Haag (1645/1545)