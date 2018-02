UPDATE 2-KNVB Beker Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Twente (0) 3 Scorers: O. Assaidi 60pen, A. Maher 68, A. Maher 76 Subs used: Boere 46 (El Hamdaoui), Hooiveld 79 (Thesker), van der Lely 82 (Cuevas) Cambuur (1) 1 Scorers: M. Schils 33 Subs used: Mathieu 72 (van der Laan), Daniels 72 (Robertha), Kip 77 (Kallon) Attendance: 22,600 Referee: Martin Perez ................................................................. Wednesday, January 31 fixtures (CET/GMT) AZ v PEC Zwolle (1830/1730) Feyenoord v PSV (2045/1945) Thursday, February 1 fixtures (CET/GMT) Willem II v Roda JC (2045/1945)