UPDATE 2-KNVB Beker Summaries

Feb 2 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Thursday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Willem II (1) 7 Scorers: B. Ogbeche 39, K. Tsimikas 62 Yellow card: Lewis 36, Heerkens 77, Tsimikas 79 Subs used: Dankerlui 81 (Lewis), El Hankouri 105 (Haye), Croux 115 (Rienstra) Roda JC (1) 6 Scorers: Simon Gustafson 37pen, D. Avdijaj 48 Yellow card: El Makrini 65, Werker 98, Auassar 103 Subs used: Ndenge 67 (El Makrini), Ngombo 70 (Vancamp), van Peppen 90 (Kum), Engels 113 (Avdijaj) At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 5-4 Attendance: 10,300 Referee: Edwin van de Graaf Willem II win 7-6 on penalties ................................................................. Willem II (1) 7 Scorers: B. Ogbeche 39, K. Tsimikas 62 Yellow card: Lewis 36, Heerkens 77, Tsimikas 79 Subs used: Dankerlui 81 (Lewis), El Hankouri 105 (Haye), Croux 115 (Rienstra) Roda JC (1) 6 Scorers: Simon Gustafson 37pen, D. Avdijaj 48 Yellow card: El Makrini 65, Werker 98, Auassar 103 Subs used: Ndenge 67 (El Makrini), Ngombo 70 (Vancamp), van Peppen 90 (Kum), Engels 113 (Avdijaj) At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 5-4 Attendance: 10,300 Referee: Edwin van de Graaf Willem II win 7-6 on penalties .................................................................