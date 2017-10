UPDATE 2-Soccer-Dutch championship summaries

Oct 21 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, October 21 Twente Enschede 3 Oussama Assaidi 26pen,57, Peet Bijen 73 Roda JC Kerkrade 0 Halftime: 1-0;Attendance: 23,600 - - - VVV-Venlo 0 ADO Den Haag 2 Erik Falkenburg 66, Bjorn Johnsen 90+3 Halftime: 0-0;Attendance: 6,532 - - - Excelsior 1 Milan Massop 55 Sparta Rotterdam 1 Craig Goodwin 86 Halftime: 0-0;Attendance: 4,400 - - - NAC Breda 0 PEC Zwolle 2 Bram van Polen 45+3pen, Mustafa Saymak 82 Halftime: 0-1;Attendance: 18,423 - - - Friday, October 20 Groningen 0 Red Card: Ajdin Hrustic 23 Willem II Tilburg 1 Fran Sol 33 Halftime: 0-1;Attendance: 16,394 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 22 PSV Eindhoven v Heracles Almelo (1030) AZ Alkmaar v Utrecht (1230) Feyenoord v Ajax Amsterdam (1230) Heerenveen v Vitesse Arnhem (1445)