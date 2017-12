UPDATE 2-Soccer-Dutch championship summaries

Dec 23 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, December 23 Excelsior 0 Twente Enschede 0 Halftime: 0-0;Attendance: 4,369 - - - AZ Alkmaar 3 Denzel Dumfries 81og, Fred Friday 84,90 Heerenveen 1 Pelle van Amersfoort 48 Red Card: Morten Thorsby 69 Halftime: 0-0;Attendance: 15,012 - - - PSV Eindhoven 2 Daniel Schwaab 43, Hirving Lozano 53 Vitesse Arnhem 1 Tim Matavz 32 Halftime: 1-1;Attendance: 33,800 - - - NAC Breda 3 Pablo Mari 26, Thierry Ambrose 71, Angelino 90+4 Utrecht 1 Cyriel Dessers 75 Red Card: Rico Strieder 90+3 Halftime: 1-0;Attendance: 18,769 - - - Friday, December 22 ADO Den Haag 4 Erik Falkenburg 23,52, Bjorn Johnsen 44,62 PEC Zwolle 0 Halftime: 2-0;Attendance: 11,107 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, December 24 Groningen v Sparta Rotterdam (1130) Ajax Amsterdam v Willem II Tilburg (1330) VVV-Venlo v Heracles Almelo (1330) Feyenoord v Roda JC Kerkrade (1545)