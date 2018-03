UPDATE 3-KNVB Beker Summaries

Feb 28 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. AZ (1) 4 Scorers: G. Til 24, W. Weghorst 64, O. Idrissi 68, O. Idrissi 73 Subs used: Seuntjens 71 (Jahanbakhsh), van Overeem 74 (Til), van Rhijn 77 (Svensson) Twente (0) 0 Yellow card: Assaidi 30 Subs used: Jensen 35 (Thesker), Maria 46 (Cuevas), Boere 67 (Assaidi) Attendance: 13,388 Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Feyenoord (1) 3 Scorers: S. Berghuis 20, R. van Persie 60, T. Vilhena 84 Subs used: Tapia 60 (El Ahmadi), Nieuwkoop 75 (Diks), Toornstra 81 (van Persie) Willem II (0) 0 Subs used: Wijnaldum 41 (van der Linden), Ogbeche 46 (Haye), Azzaoui 73 (El Hankouri) Attendance: 44,000 Referee: Christiaan Bax .................................................................