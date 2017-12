UPDATE 3-Soccer-Dutch championship summaries

Dec 9 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, December 9 Twente Enschede 2 Danny Holla 12,36 ADO Den Haag 3 Abdenasser El Khayati 17,90, Bjorn Johnsen 21 Halftime: 2-2;Attendance: 23,600 - - - AZ Alkmaar 5 Bram Castro 55og, Guus Til 75, Alireza Jahanbakhsh 81, Wout Weghorst 85, Jonas Svensson 90+1 Heracles Almelo 0 Halftime: 0-0;Attendance: 13,863 - - - Excelsior 1 Mike van Duinen 48pen Red Card: Stanley Elbers 84 PEC Zwolle 2 Mustafa Saymak 49, Younes Namli 65 Halftime: 0-0;Attendance: 4,069 - - - Heerenveen 2 Denzel Dumfries 19, Henk Veerman 49 VVV-Venlo 2 Lennart Thy 10, Ralf Seuntjens 85 Halftime: 1-1;Attendance: 18,500 - - - Friday, December 8 Willem II Tilburg 1 Bartholomew Ogbeche 43 NAC Breda 1 Thierry Ambrose 50 Halftime: 1-0;Attendance: 14,400 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, December 10 Roda JC Kerkrade v Groningen (1130) Utrecht v Feyenoord (1330) Sparta Rotterdam v Vitesse Arnhem (1330) Ajax Amsterdam v PSV Eindhoven (1545)