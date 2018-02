UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Heerenveen (0) 1 Scorers: D. Høegh 66 Subs used: Veerman 79 (Ghoochannejhad), Schmidt 89 (Zeneli) Twente (0) 0 Yellow card: Vučkič 32, Assaidi 37, Lam 55 Subs used: Kvasina 82 (Lam), Laukart 89 (Vučkič) Attendance: 24,500 Referee: Clay Ruperti ................................................................. PSV (1) 4 Scorers: L. de Jong 45+3, L. de Jong 65, L. de Jong 72, J. Brenet 78 Yellow card: van Ginkel 20 Subs used: Mauro Júnior 70 (van Ginkel), Albert Gudmundsson 77 (Bergwijn), Malen 82 (de Jong) PEC Zwolle (0) 0 Red card: van der Hart 42 Yellow card: Freire 39 Subs used: Ondaan 30 (Dekker), Hauptmeijer 43 (Ondaan), Menig 73 (Marinus) Attendance: 32,800 Referee: Rob Dieperink ................................................................. Heracles (0) 1 Scorers: R. Niemeijer 54 Yellow card: Niemeijer 42 Subs used: Van den Buijs 46 (Wuytens), Navrátil 78 (Peterson) ADO Den Haag (1) 1 Scorers: B. Johnsen 21 Yellow card: Immers 74, Kuipers 77 Subs used: Falkenburg 58 (Hooi), Gorter 78 (El Khayati), Kuipers 87 (Pinas) Attendance: 10,127 Referee: Laurens Gerrets ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (CET/GMT) Excelsior v Utrecht (1230/1130) AZ v Roda JC (1430/1330) Sparta Rotterdam v Willem II (1430/1330) VVV v Feyenoord (1430/1330) Ajax v NAC Breda (1645/1545) Tuesday, February 6 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Heerenveen (2045/1945) Wednesday, February 7 fixtures (CET/GMT) Twente v AZ (1830/1730) Utrecht v Sparta Rotterdam (1830/1730) PSV v Excelsior (1830/1730) Willem II v VVV (2045/1945) NAC Breda v Heracles (2045/1945) Roda JC v Ajax (2045/1945) Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v Vitesse (1830/1730) Feyenoord v Groningen (2045/1945)