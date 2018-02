UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Heracles (1) 1 Scorers: V. Vermeij 45 Yellow card: Baas 33 Subs used: Osman 64 (Niemeijer), Jakubiak 87 (van Ooijen) Willem II (0) 0 Yellow card: Ogbeche 55, Heerkens 75 Subs used: Lewis 68 (Haye), El Hankouri 78 (Chirivella) Attendance: 10,232 Referee: Christian Mulder ................................................................. Utrecht (2) 2 Scorers: G. Kerk 17, Z. Labyad 22 Yellow card: Strieder 12, Labyad 37 Subs used: Troupée 74 (Klich), Görtler 85 (Labyad) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: M. Saymak 90+3pen Yellow card: Marinus 27, Namli 89 Subs used: Menig 64 (Marinus), Parzyszek 80 (Dekker), Ondaan 84 (Mokhtar) Attendance: 17,301 Referee: Clay Ruperti ................................................................. Sparta Rotterdam (1) 1 Scorers: K. Dougall 6 Subs used: dos Santos 46 (Brogno), Duarte 65 (van Moorsel), Ache 83 (Ahannach) PSV (1) 2 Scorers: S. Bergwijn 41, S. Bergwijn 56 Subs used: Albert Gudmundsson 46 (Lozano), Rosario 73 (Mauro Júnior) Attendance: 10,591 Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Heerenveen (0) 1 Scorers: A. Zeneli 74 Yellow card: Ghoochannejhad 57 Subs used: Woudenberg 54 (Bulthuis), Veerman 63 (Ghoochannejhad), Vlap 63 (Kobayashi) Roda JC (1) 1 Scorers: M. Ngombo 35 Yellow card: El Makrini 64 Subs used: van Velzen 73 (Milts), Engels 81 (Ngombo), Werker 82 (El Makrini) Attendance: 17,780 Referee: Laurens Gerrets ................................................................. AZ (0) 0 Yellow card: Bel Hassani 78 Subs used: Idrissi 59 (Koopmeiners), Bel Hassani 76 (van Overeem), van Rhijn 81 (Svensson) VVV (0) 0 Yellow card: Castelen 44, Janssen 68 Subs used: Janse 20 (van Bruggen), Opoku 70 (Castelen), van Crooij 87 (Hunte) Attendance: 13,500 Referee: Rob Dieperink ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Ajax v Twente (1230/1130) Vitesse v Feyenoord (1430/1330) Excelsior v NAC Breda (1430/1330) Groningen v ADO Den Haag (1645/1545)