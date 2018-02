UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Ajax (1) 2 Scorers: J. Kluivert 3, L. Schöne 71pen Yellow card: de Ligt 34, Ziyech 60 Subs used: Kristensen 63 (David Neres), Younes 82 (Kluivert), Wöber 92 (van de Beek) Twente (0) 1 Scorers: A. Tighadouini 66 Yellow card: ter Avest 45, Bijen 75 Subs used: van der Lely 79 (ter Avest), Slagveer 87 (Holla), Hooiveld 90 (Tighadouini) Attendance: 52,443 Referee: Richard Martens ................................................................. Vitesse (1) 3 Scorers: G. Kashia 43, B. Linssen 66, B. Linssen 86 Yellow card: Bruns 13, Buitnik 84 Subs used: Foor 72 (Bruns), Buitnik 80 (Castaignos), Karavaev 88 (Beerens) Feyenoord (1) 1 Scorers: T. Vilhena 21 Red card: Basaçikoglu 65, Malacia 81 Subs used: Malacia 16 (Haps), Nieuwkoop 46 (St. Juste), van Persie 79 (Toornstra) Attendance: 16,459 Referee: Christiaan Bax ................................................................. Excelsior (0) 0 Subs used: Garcia 53 (Messaoud), Jeffry Fortes 66 (Koolwijk), Vermeulen 90 (Bruins) NAC Breda (0) 0 Yellow card: Manu García 26, Pablo Marí 70 Subs used: Agyepong 69 (El Allouchi), Korte 72 (Ambrose), Sadiq 80 (te Vrede) Attendance: 3,876 Referee: Erwin Blank ................................................................. Groningen (0) 0 Yellow card: Bacuna 48, Zeefuik 52 Subs used: Bacuna 46 (van Nieff), Larsen 74 (Zeefuik), Hrustic 84 (Doan) ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: Beugelsdijk 12, Bakker 35 Subs used: Pinas 40 (Kanon), Hooi 59 (Goppel) Attendance: 16,723 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Friday, February 16 fixtures (CET/GMT) VVV v Groningen (2000/1900)