UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Roda JC (0) 1 Scorers: J. Vancamp 83 Yellow card: Dijkhuizen 67 Subs used: Ngombo 60 (van Peppen), van Velzen 73 (Milts), Vancamp 74 (Schahin) Utrecht (1) 4 Scorers: S. van de Streek 13, M. van der Maarel 57, S. van de Streek 63, Z. Labyad 90 Subs used: Emanuelson 38 (Strieder), Dumić 61 (Janssen), Dessers 79 (Kerk) Attendance: 11,361 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Feyenoord (0) 1 Scorers: R. van Persie 59 Yellow card: Diks 22, Nieuwkoop 50 Subs used: Toornstra 73 (van Persie), Amrabat 85 (El Ahmadi), Eric Botteghin 91 (Boëtius) Heracles (0) 0 Yellow card: Baas 17 Subs used: Droste 68 (Wuytens), Osman 68 (van Ooijen), Gladon 83 (Jakubiak) Attendance: 47,500 Referee: Rob Dieperink ................................................................. Twente (0) 1 Scorers: H. Vučkič 85 Subs used: Holla 63 (Tighadouini), Maria 68 (Cuevas), Hooiveld 78 (Jensen) Sparta Rotterdam (0) 1 Scorers: F. Friday 62 Yellow card: Dougall 28, Fischer 30 Subs used: Kramer 46 (dos Santos), Floranus 46 (Brogno), Vriends 84 (Chabot) Attendance: 25,400 Referee: Stan Teuben ................................................................. PEC Zwolle (0) 0 Yellow card: Sandler 82 Subs used: Freire 46 (Marcellis), Menig 62 (Marinus), Ondaan 73 (Dekker) Ajax (0) 1 Scorers: K. Huntelaar 54 Yellow card: Tagliafico 68 Subs used: Eiting 46 (Schöne), de Jong 91 (David Neres) Attendance: 13,250 Referee: Christiaan Bax ................................................................. Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Groningen v NAC Breda (2000/1900)