UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: M. Saymak 73 Yellow card: Ehizibue 35, Dekker 67, Mokhtar 87 Subs used: Menig 84 (Parzyszek), Ondaan 90 (Mokhtar) VVV (0) 1 Scorers: V. van Crooij 68 Yellow card: Promes 59, Post 62, Rutten 76, van Crooij 83 Subs used: Janse 81 (Leemans), Labylle 92 (Castelen) Attendance: 12,985 Referee: Erwin Blank ................................................................. Sparta Rotterdam (0) 2 Scorers: M. Kramer 62, R. Mühren 83 Subs used: Mühren 46 (dos Santos), Verhaar 46 (Dougall), Duarte 76 (van Moorsel) ADO Den Haag (1) 1 Scorers: E. Falkenburg 6 Subs used: Duplan 54 (Falkenburg), Goppel 71 (Hooi), Ladan 85 (Bakker) Attendance: 10,482 Referee: Richard Martens ................................................................. Vitesse (1) 3 Scorers: N. Foor 16, B. Linssen 57, B. Linssen 71 Yellow card: Faye 22, Linssen 59, Castaignos 89 Subs used: Karavaev 46 (Faye), van der Werff 66 (Beerens), Castaignos 83 (Linssen) Ajax (0) 2 Scorers: M. Cassierra 61, S. de Jong 85 Yellow card: Ziyech 70, de Ligt 92 Subs used: Younes 60 (Kluivert), Cassierra 60 (Wöber), Mazraoui 78 (van de Beek) Attendance: 19,876 Referee: Clay Ruperti ................................................................. Twente (0) 1 Scorers: T. Boere 71 Yellow card: Holla 37, Vučkič 42, Tighadouini 73, Bijen 84 Subs used: Tighadouini 61 (Assaidi), Slagveer 81 (Jensen) Groningen (0) 1 Scorers: R. Doan 57 Yellow card: Hrustic 48, Zeefuik 73, Bacuna 78 Subs used: Jesper Drost 70 (van Weert) Attendance: 23,900 Referee: Sander van der Eijk ................................................................. Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) Heracles v Twente (2000/1900)