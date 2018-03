UPDATE 4-Eredivisie Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Groningen (1) 2 Scorers: R. Thomas 25og, A. Hrustic 90 Yellow card: Warmerdam 31 Subs used: Reis 77 (van Weert), Antuna 96 (Hrustic) PEC Zwolle (0) 0 Yellow card: Bakker 28, van Polen 74, van den Berg 94 Subs used: Ondaan 46 (Mokhtar), van den Berg 46 (Bakker), Parzyszek 88 (Ligeon) Attendance: 17,896 Referee: Laurens Gerrets ................................................................. Utrecht (2) 5 Scorers: W. Janssen 36, Z. Labyad 44, S. van de Streek 60, Y. Ayoub 74, Y. Ayoub 77 Yellow card: van de Streek 32, Janssen 41 Subs used: Dumić 46 (Leeuwin), Emanuelson 74 (Labyad), Kali 86 (Strieder) Vitesse (0) 1 Scorers: N. Foor 55 Yellow card: Foor 10 Subs used: Karavaev 46 (Faye), Castaignos 66 (Matavž), Oude Kotte 77 (Dabo) Attendance: 19,607 Referee: Freek Van Herk ................................................................. Ajax (1) 4 Scorers: M. de Ligt 31, N. Tagliafico 59, D. van de Beek 88, David Neres 90+3 Yellow card: Huntelaar 85 Subs used: Veltman 81 (Wöber) Heerenveen (1) 1 Scorers: M. Ødegaard 33 Yellow card: Schaars 36 Subs used: Zeneli 57 (Vlap), Veerman 70 (Ghoochannejhad), Rojas 73 (Schaars) Referee: Erwin Blank ................................................................. Feyenoord (1) 2 Scorers: J. Boëtius 33, N. Jørgensen 73 Yellow card: Toornstra 19, van der Heijden 61 Subs used: Nieuwkoop 93 (Diks) AZ (0) 1 Scorers: W. Weghorst 90+2 Yellow card: Jahanbakhsh 23, Idrissi 26 Subs used: Vlaar 46 (Hatzidiakos), Seuntjens 46 (Idrissi), van Overeem 75 (Til) Attendance: 45,000 Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. Friday, March 16 fixtures (CET/GMT) Excelsior v ADO Den Haag (2000/1900)