UPDATE 4-KNVB Beker Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. AZ (2) 4 Scorers: W. Weghorst 21, G. Til 39, O. Idrissi 60, W. Weghorst 71 Subs used: Seuntjens 70 (Idrissi), van Overeem 76 (Til), Mihálik 76 (Jahanbakhsh) PEC Zwolle (1) 1 Scorers: W. Marinus 32 Red card: Boer 54 Yellow card: Mokhtar 23 Subs used: van der Hart 57 (Ondaan), Nijland 72 (Namli), Israelsson 79 (Mokhtar) Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Feyenoord (2) 2 Scorers: S. Larsson 3, T. Vilhena 35 Yellow card: Toornstra 7, Malacia 29, van Beek 70 Subs used: Haps 46 (Malacia), Eric Botteghin 83 (Larsson) PSV (0) 0 Yellow card: de Jong 4, Hendrix 76, van Ginkel 89 Subs used: van Ginkel 65 (Ramselaar), Lammers 72 (Pereiro), Bergwijn 80 (Schwaab) Referee: Allard Lindhout ................................................................. Thursday, February 1 fixtures (CET/GMT) Willem II v Roda JC (2045/1945)