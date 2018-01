UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Groningen (3) 3 Scorers: T. van Weert 28, Jesper Drost 43, M. Mahi 45 Yellow card: Doan 12, Memišević 66 Subs used: Bacuna 61 (Mahi), Larsen 66 (van Nieff), Veldwijk 82 (Doan) Heracles (1) 3 Scorers: Jamiro 34, V. Vermeij 63, R. Pröpper 78 Yellow card: Breukers 2, Hardeveld 15, van Ooijen 74 Subs used: Gladon 46 (Darri), Kuwas 46 (Jamiro) Attendance: 17,526 Referee: Erwin Blank ................................................................. Twente (0) 0 Yellow card: Maher 92 Subs used: El Hamdaoui 65 (Boere), Tighadouini 80 (Cuevas), Hooiveld 86 (ter Avest) PSV (1) 2 Scorers: H. Lozano 4, S. Arias 90 Subs used: Luckassen 71 (Bergwijn), Mauro Júnior 84 (Ramselaar) Attendance: 25,700 Referee: Christiaan Bax ................................................................. PEC Zwolle (0) 1 Scorers: Y. Namli 58 Yellow card: Ehizibue 79 Subs used: Freire 40 (Ligeon), Nijland 63 (Ondaan), Parzyszek 83 (Saymak) Vitesse (1) 2 Scorers: B. Linssen 29, M. Mount 75 Subs used: Castaignos 69 (Matavž), van der Werff 77 (Kashia), Oude Kotte 84 (Linssen) Attendance: 13,115 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. NAC Breda (0) 0 Yellow card: Nijholt 67, Pablo Marí 80 Subs used: Brusselers 73 (Ambrose), Paolo Fernandes 79 (Nijholt) VVV (0) 1 Scorers: L. Thy 73 Yellow card: van Crooij 49, Seuntjens 61, Post 72 Subs used: Post 40 (Dekker), Opoku 46 (Hunte), Castelen 89 (van Crooij) Attendance: 18,443 Referee: Laurens Gerrets ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Ajax (1230/1130) Feyenoord v ADO Den Haag (1430/1330) Roda JC v Excelsior (1430/1330) Willem II v AZ (1645/1545)