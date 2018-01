UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Utrecht (0) 0 Yellow card: Görtler 31, Ayoub 79, Janssen 80 Subs used: Dessers 58 (Görtler), van de Streek 86 (Kerk) Ajax (0) 0 Yellow card: Huntelaar 30 Attendance: 21,768 Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Feyenoord (0) 3 Scorers: T. Vilhena 54, S. Berghuis 68, J. Toornstra 80 Subs used: Diks 46 (Nieuwkoop), van Persie 83 (Jørgensen) ADO Den Haag (0) 1 Scorers: L. Immers 71 Yellow card: Meijers 40 Subs used: Hooi 59 (Falkenburg), Ladan 86 (Johnsen), Goppel 86 (Becker) Attendance: 47,500 Referee: Joey Kooij ................................................................. Roda JC (1) 2 Scorers: J. Vancamp 45, D. Schahin 51 Yellow card: Simon Gustafson 35 Subs used: van Velzen 69 (Vancamp), van Peppen 81 (Vansteenkiste), Ngombo 84 (Schahin) Excelsior (1) 1 Scorers: M. Massop 16 Yellow card: Elbers 34, Bruins 38, Jeffry Fortes 59 Subs used: Burnet 46 (Massop), Garcia 66 (Jeffry Fortes), Hadouir 80 (Messaoud) Attendance: 11,226 Referee: Edgar Bijl ................................................................. Willem II (0) 0 Yellow card: Ogbeche 48, Chirivella 61 Subs used: Dankerlui 40 (Lewis), Haye 61 (Ogbeche) AZ (2) 2 Scorers: M. Seuntjens 6, A. Jahanbakhsh 14 Yellow card: Svensson 73 Subs used: van Overeem 64 (Koopmeiners), Mihálik 78 (Idrissi), Druijf 81 (Seuntjens) Attendance: 11,350 Referee: Stan Teuben ................................................................. Utrecht (0) 0 Yellow card: Görtler 31, Ayoub 79, Janssen 80 Subs used: Dessers 58 (Görtler), van de Streek 86 (Kerk) Ajax (0) 0 Yellow card: Huntelaar 30 Attendance: 21,768 Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Feyenoord (0) 3 Scorers: T. Vilhena 54, S. Berghuis 68, J. Toornstra 80 Subs used: Diks 46 (Nieuwkoop), van Persie 83 (Jørgensen) ADO Den Haag (0) 1 Scorers: L. Immers 71 Yellow card: Meijers 40 Subs used: Hooi 59 (Falkenburg), Ladan 86 (Johnsen), Goppel 86 (Becker) Attendance: 47,500 Referee: Joey Kooij ................................................................. Roda JC (1) 2 Scorers: J. Vancamp 45, D. Schahin 51 Yellow card: Simon Gustafson 35 Subs used: van Velzen 69 (Vancamp), van Peppen 81 (Vansteenkiste), Ngombo 84 (Schahin) Excelsior (1) 1 Scorers: M. Massop 16 Yellow card: Elbers 34, Bruins 38, Jeffry Fortes 59 Subs used: Burnet 46 (Massop), Garcia 66 (Jeffry Fortes), Hadouir 80 (Messaoud) Attendance: 11,226 Referee: Edgar Bijl ................................................................. Willem II (0) 0 Yellow card: Ogbeche 48, Chirivella 61 Subs used: Dankerlui 40 (Lewis), Haye 61 (Ogbeche) AZ (2) 2 Scorers: M. Seuntjens 6, A. Jahanbakhsh 14 Yellow card: Svensson 73 Subs used: van Overeem 64 (Koopmeiners), Mihálik 78 (Idrissi), Druijf 81 (Seuntjens) Attendance: 11,350 Referee: Stan Teuben ................................................................. Utrecht (0) 0 Yellow card: Görtler 31, Ayoub 79, Janssen 80 Subs used: Dessers 58 (Görtler), van de Streek 86 (Kerk) Ajax (0) 0 Yellow card: Huntelaar 30 Attendance: 21,768 Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Feyenoord (0) 3 Scorers: T. Vilhena 54, S. Berghuis 68, J. Toornstra 80 Subs used: Diks 46 (Nieuwkoop), van Persie 83 (Jørgensen) ADO Den Haag (0) 1 Scorers: L. Immers 71 Yellow card: Meijers 40 Subs used: Hooi 59 (Falkenburg), Ladan 86 (Johnsen), Goppel 86 (Becker) Attendance: 47,500 Referee: Joey Kooij ................................................................. Roda JC (1) 2 Scorers: J. Vancamp 45, D. Schahin 51 Yellow card: Simon Gustafson 35 Subs used: van Velzen 69 (Vancamp), van Peppen 81 (Vansteenkiste), Ngombo 84 (Schahin) Excelsior (1) 1 Scorers: M. Massop 16 Yellow card: Elbers 34, Bruins 38, Jeffry Fortes 59 Subs used: Burnet 46 (Massop), Garcia 66 (Jeffry Fortes), Hadouir 80 (Messaoud) Attendance: 11,226 Referee: Edgar Bijl ................................................................. Willem II (0) 0 Yellow card: Ogbeche 48, Chirivella 61 Subs used: Dankerlui 40 (Lewis), Haye 61 (Ogbeche) AZ (2) 2 Scorers: M. Seuntjens 6, A. Jahanbakhsh 14 Yellow card: Svensson 73 Subs used: van Overeem 64 (Koopmeiners), Mihálik 78 (Idrissi), Druijf 81 (Seuntjens) Attendance: 11,350 Referee: Stan Teuben ................................................................. Friday, February 2 fixtures (CET/GMT) Vitesse v Groningen (2000/1900)