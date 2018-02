UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Wednesday (start times are CET) Twente (0) 0 Yellow card: Vučkič 9, Cuevas 60, Lam 82 Subs used: Laukart 74 (Tighadouini), Kvasina 80 (Maher), van der Lely 84 (ter Avest) AZ (1) 4 Scorers: A. Jahanbakhsh 10pen, W. Weghorst 89, W. Weghorst 90+1, A. Jahanbakhsh 90+3 Yellow card: Jahanbakhsh 60, Svensson 64 Subs used: Seuntjens 48 (Til), Wijndal 59 (Ouwejan) Attendance: 23,400 Referee: Laurens Gerrets ................................................................. Utrecht (0) 1 Scorers: L. Görtler 85 Yellow card: Dessers 89 Subs used: Emanuelson 64 (van der Maarel), van de Streek 74 (Klich), Görtler 83 (Kerk) Sparta Rotterdam (0) 0 Yellow card: Vriends 26 Subs used: Mühren 71 (Ahannach), Ache 88 (Vriends) Attendance: 15,929 Referee: Erwin Blank ................................................................. PSV (1) 1 Scorers: H. Lozano 17 Yellow card: Brenet 69, Bergwijn 76 Subs used: Rosario 74 (Mauro Júnior) Excelsior (0) 0 Yellow card: Jeffry Fortes 42, Mattheij 69, Vermeulen 82 Subs used: Garcia 61 (Haspolat), Vermeulen 72 (Messaoud), Hadouir 83 (Faes) Attendance: 32,100 Referee: Richard Martens ................................................................. Willem II (1) 3 Scorers: B. Ogbeche 44, B. Rienstra 49, J. Croux 53 Yellow card: Croux 71 Subs used: Haye 67 (El Hankouri), Lewis 79 (Croux), Enoh 87 (Ogbeche) VVV (0) 0 Yellow card: Röseler 56, Dekker 73 Subs used: van Crooij 34 (Promes), Castelen 46 (Hunte), Labylle 84 (Opoku) Attendance: 11,500 Referee: Martin Perez ................................................................. NAC Breda (2) 6 Scorers: R. Vloet 4, T. Ambrose 18, Manu García 50, M. te Vrede 78, M. El Allouchi 81, U. Sadiq 83 Yellow card: Verschueren 40, El Allouchi 78 Subs used: Schoofs 46 (Nijholt), Sporkslede 70 (Verschueren), Sadiq 79 (te Vrede) Heracles (1) 1 Scorers: V. Vermeij 13 Yellow card: Breukers 38, Jamiro 46 Subs used: Baas 10 (Hardeveld), Wuytens 45 (Van den Buijs), Gladon 66 (Peterson) Attendance: 17,035 Referee: Joey Kooij ................................................................. Roda JC (1) 2 Scorers: Simon Gustafson 2, J. Vancamp 80 Yellow card: Simon Gustafson 88 Subs used: Milts 24 (Avdijaj), Vancamp 75 (Ndenge) Ajax (2) 4 Scorers: D. van de Beek 11, H. Ziyech 24, K. Huntelaar 74, K. Huntelaar 82 Yellow card: Veltman 50, Tagliafico 80 Subs used: de Jong 78 (Ziyech), Younes 84 (Kluivert), Mazraoui 87 (David Neres) Attendance: 14,484 Referee: Rob Dieperink ................................................................. Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v Vitesse (1830/1730) Feyenoord v Groningen (2045/1945) Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) Heracles v Willem II (1830/1730) Utrecht v PEC Zwolle (1830/1730) Sparta Rotterdam v PSV (1945/1845) Heerenveen v Roda JC (2045/1945) AZ v VVV (2045/1945) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Ajax v Twente (1230/1130) Vitesse v Feyenoord (1430/1330) Excelsior v NAC Breda (1430/1330) Groningen v ADO Den Haag (1645/1545)