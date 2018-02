UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Ajax (0) 0 Yellow card: Tagliafico 37, Onana 38, Eiting 82 Subs used: Cassierra 76 (de Jong), Younes 85 (Kluivert), de Wit 85 (Eiting) ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: David 38, Beugelsdijk 57, Johnsen 87 Subs used: Hooi 46 (David), Duplan 77 (Falkenburg), Gorter 89 (El Khayati) Attendance: 52,822 Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. Feyenoord (0) 1 Scorers: T. Vilhena 53 Yellow card: Amrabat 32, van der Heijden 50, Eric Botteghin 55, El Ahmadi 73 Subs used: Boëtius 46 (Berghuis) PSV (2) 3 Scorers: S. Arias 23, S. Bergwijn 34, G. Pereiro 58 Subs used: Mauro Júnior 85 (Pereiro), Luckassen 89 (Ramselaar), Gakpo 92 (Bergwijn) Attendance: 47,500 Referee: Ed Janssen ................................................................. Willem II (1) 1 Scorers: B. Rienstra 14 Yellow card: Lewis 65 Subs used: Croux 62 (El Hankouri), Lieftink 77 (Rienstra), Kristinsson 92 (Ogbeche) Roda JC (0) 0 Yellow card: Auassar 78 Subs used: Ngombo 58 (Milts), Ndenge 77 (Vansteenkiste), Engels 80 (Rosheuvel) Attendance: 13,277 Referee: Joey Kooij ................................................................. Utrecht (1) 3 Scorers: S. Klaiber 45+1, S. van de Streek 67, Y. Ayoub 77 Yellow card: Strieder 68, Dessers 73 Subs used: Görtler 82 (Dessers), Ould-Chikh 85 (Kerk), Kali 90 (Klich) Twente (1) 1 Scorers: H. Vučkič 10 Yellow card: Cuevas 71, Maria 81 Subs used: van der Lely 28 (ter Avest), Boere 58 (Tighadouini) Attendance: 17,755 Referee: Erwin Blank ................................................................. Friday, March 2 fixtures (CET/GMT) Roda JC v Heracles (2000/1900)