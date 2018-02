UPDATE 6-Eredivisie Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) AZ (1) 2 Scorers: W. Weghorst 44, O. Idrissi 86 Subs used: Seuntjens 73 (Koopmeiners), Druijf 82 (Til) Sparta Rotterdam (1) 1 Scorers: J. Chabot 19 Subs used: Alhaft 46 (Friday) Attendance: 14,884 Referee: Edgar Bijl ................................................................. Heerenveen (0) 0 Subs used: Veerman 51 (Thorsby), van Amersfoort 71 (Vlap), Mihajlović 76 (Woudenberg) Excelsior (1) 1 Scorers: M. van Duinen 35 Yellow card: Jeffry Fortes 65 Subs used: Garcia 63 (Messaoud), O'Neill 89 (Bruins), Hadouir 93 (Elbers) Attendance: 18,920 Referee: Christian Mulder ................................................................. Heracles (1) 2 Scorers: K. Peterson 42, V. Vermeij 62 Subs used: Darri 73 (Peterson), Gladon 87 (Vermeij) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: P. Parzyszek 50 Subs used: Ligeon 73 (Freire), Ondaan 79 (Ehizibue), Menig 82 (Mokhtar) Attendance: 9,031 Referee: Stan Teuben ................................................................. VVV (2) 2 Scorers: T. Hunte 10, L. Thy 24 Yellow card: Janssen 74, Seuntjens 82 Subs used: Castelen 64 (Hunte), Promes 85 (Dekker), Opoku 92 (Thy) Vitesse (1) 2 Scorers: N. Röseler 29og, M. Mount 48 Subs used: van Bergen 86 (Bruns) Attendance: 6,168 Referee: Richard Martens ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (CET/GMT) Ajax v ADO Den Haag (1230/1130) Feyenoord v PSV (1430/1330) Willem II v Roda JC (1430/1330) Utrecht v Twente (1645/1545)