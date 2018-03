UPDATE 6-Eredivisie Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) PSV (2) 3 Scorers: R. Leeuwin 16og, L. de Jong 22, S. Bergwijn 51 Yellow card: Pereiro 37, Hendrix 71 Subs used: Luckassen 78 (Hendrix), Mauro Júnior 81 (Pereiro), Rosario 89 (van Ginkel) Utrecht (0) 0 Yellow card: Klich 87 Subs used: Dessers 70 (Kerk), Görtler 73 (Emanuelson), Kali 81 (Strieder) Attendance: 33,800 Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Excelsior (0) 1 Scorers: A. Messaoud 64 Yellow card: Koolwijk 34, Bruins 70 Subs used: Garcia 59 (Elbers), Hadouir 83 (Faes) AZ (2) 2 Scorers: T. Zwarthoed 19og, A. Jahanbakhsh 44 Yellow card: Svensson 75 Subs used: Seuntjens 59 (Idrissi), van Overeem 89 (Jahanbakhsh) Attendance: 4,218 Referee: Stan Teuben ................................................................. Heerenveen (1) 2 Scorers: L. Woudenberg 13, R. Ghoochannejhad 47 Yellow card: Dumfries 39 Subs used: Rojas 25 (Zeneli), Veerman 81 (Ghoochannejhad), van Amersfoort 86 (Ødegaard) Willem II (0) 0 Yellow card: Enoh 16, Lieftink 57 Subs used: Chirivella 55 (Enoh), El Hankouri 66 (Croux) Attendance: 17,300 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. NAC Breda (1) 2 Scorers: T. Ambrose 23, U. Sadiq 49pen Yellow card: Pablo Marí 36, Verschueren 60, Sporkslede 93 Subs used: Nijholt 64 (Agyepong), Korte 69 (Paolo Fernandes), Brusselers 84 (Sadiq) Feyenoord (1) 1 Scorers: J. Toornstra 17 Yellow card: Eric Botteghin 29, Jones 48 Subs used: van Persie 69 (Eric Botteghin), Basaçikoglu 84 (Diks), Vente 84 (Boëtius) Attendance: 18,963 Referee: Joey Kooij ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v VVV (1230/1130) Sparta Rotterdam v ADO Den Haag (1430/1330) Vitesse v Ajax (1430/1330) Twente v Groningen (1645/1545)