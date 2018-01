UPDATE 7-Eredivisie Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Roda JC (0) 1 Scorers: D. Schahin 88 Yellow card: Avdijaj 90 Subs used: van Velzen 55 (Engels), Ngombo 70 (Vansteenkiste), Ndenge 80 (Gnjatić) Twente (0) 1 Scorers: H. Vučkič 53 Yellow card: Cuevas 64, Kvasina 86, van der Heyden 90, Lam 93 Subs used: Kvasina 78 (Boere), van der Heyden 82 (Maher), Laukart 88 (Jensen) Attendance: 12,475 Referee: Laurens Gerrets ................................................................. PEC Zwolle (1) 1 Scorers: Y. Mokhtar 2 Yellow card: Sandler 78 Subs used: Nijland 79 (Ondaan), Marinus 91 (Namli), Bakker 92 (Saymak) NAC Breda (0) 0 Yellow card: Paolo Fernandes 92 Subs used: Paolo Fernandes 68 (Korte), Mets 75 (Nijholt), Sprangers 78 (Vloet) Attendance: 13,120 Referee: Erwin Blank ................................................................. ADO Den Haag (1) 1 Scorers: B. Johnsen 23 Subs used: Hooi 54 (Becker), Meißner 80 (Pinas) VVV (0) 1 Scorers: J. Opoku 86 Yellow card: van Crooij 92, Seuntjens 94, Janssen 94 Subs used: Dekker 66 (Rutten), Opoku 67 (Hunte), Castelen 77 (Promes) Attendance: 11,008 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Vitesse (1) 1 Yellow card: Serero 62 Subs used: van Bergen 73 (Linssen) Heerenveen (1) 1 Scorers: P. van Amersfoort 37 Subs used: Ghoochannejhad 73 (Veerman), Bruijn 84 (Schaars), Vlap 86 (van Amersfoort) Attendance: 15,363 Referee: Richard Martens ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Excelsior (1230/1130) Willem II v Groningen (1430/1330) Ajax v Feyenoord (1430/1330) Heracles v PSV (1645/1545) Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Feyenoord (2000/1900)