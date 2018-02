UPDATE 9-Eredivisie Summaries

Feb 5 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Excelsior (1) 2 Scorers: S. Elbers 22, H. Faik 77 Yellow card: Haspolat 72 Subs used: Garcia 70 (Hadouir), Vermeulen 76 (Haspolat) Utrecht (1) 2 Scorers: M. van der Maarel 25, Z. Labyad 73 Yellow card: Kerk 83 Subs used: Dessers 59 (Troupée), van de Streek 60 (Klich), Ould-Chikh 85 (Kerk) Attendance: 3,997 Referee: Stan Teuben ................................................................. AZ (2) 2 Scorers: P. Banggaard 13og, F. Midtsjø 36 Subs used: Mihálik 74 (Seuntjens), van Rhijn 76 (Svensson), van Overeem 81 (Koopmeiners) Roda JC (1) 2 Scorers: J. Vancamp 22, W. Ndenge 71 Yellow card: Ngombo 73 Subs used: Ngombo 32 (Schahin), El Makrini 57 (Vancamp), Milts 70 (Avdijaj) Attendance: 15,007 Referee: Martin Perez ................................................................. Sparta Rotterdam (1) 1 Scorers: F. Friday 23 Yellow card: van Moorsel 63 Subs used: dos Santos 64 (Brogno), Proschwitz 76 (Friday), Mühren 91 (van Moorsel) Willem II (0) 0 Yellow card: Rienstra 56, Azzaoui 84, Ogbeche 91 Subs used: Ogbeche 46 (Dankerlui), Tsimikas 46 (Wijnaldum), Azzaoui 69 (Chirivella) Attendance: 10,433 Referee: Richard Martens ................................................................. VVV (0) 1 Scorers: C. Leemans 88pen Yellow card: Post 57 Subs used: Castelen 81 (Opoku), van Bruggen 89 (Seuntjens) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Berghuis 22, El Ahmadi 40, Vilhena 57, Tapia 87 Subs used: Boëtius 68 (Larsson), van Persie 82 (Jørgensen), Vente 89 (Tapia) Attendance: 8,000 Referee: Christian Mulder ................................................................. Ajax (2) 3 Scorers: D. van de Beek 25, David Neres 39, H. Ziyech 90+3 Yellow card: de Ligt 56 Subs used: Wöber 72 (Schöne), de Jong 79 (van de Beek), Mazraoui 89 (David Neres) NAC Breda (1) 1 Scorers: T. Ambrose 6 Yellow card: Verschueren 21, Meijers 29, Ambrose 42 Subs used: Vloet 46 (Mets), Paolo Fernandes 69 (Korte), te Vrede 77 (El Allouchi) Attendance: 51,886 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Tuesday, February 6 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Heerenveen (2045/1945) Wednesday, February 7 fixtures (CET/GMT) Twente v AZ (1830/1730) Utrecht v Sparta Rotterdam (1830/1730) PSV v Excelsior (1830/1730) Willem II v VVV (2045/1945) NAC Breda v Heracles (2045/1945) Roda JC v Ajax (2045/1945) Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v Vitesse (1830/1730) Feyenoord v Groningen (2045/1945)