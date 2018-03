UPDATE 8-Eredivisie Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) ADO Den Haag (0) 0 Red card: Kanon 36 Yellow card: Beugelsdijk 32, Zwinkels 37, Gorter 48, Bakker 83 Subs used: Kuipers 39 (Beugelsdijk), Gorter 46 (Falkenburg), Goppel 67 (Ebuehi) NAC Breda (2) 2 Scorers: M. El Allouchi 18, T. Ambrose 39pen Yellow card: Pablo Marí 69 Subs used: Korte 71 (Ambrose), Vloet 77 (Agyepong), Nijholt 82 (El Allouchi) Attendance: 13,620 Referee: Sander van der Eijk ................................................................. VVV (1) 2 Scorers: J. Mattheij 41og, L. Thy 84 Subs used: Opoku 69 (Promes), Hunte 69 (Castelen), Labylle 79 (Janssen) Excelsior (1) 3 Scorers: L. Garcia 35, H. Faik 61, M. van Duinen 81 Yellow card: Faik 59, Massop 59, van Duinen 84 Subs used: Caenepeel 75 (Garcia), Vermeulen 80 (Messaoud), Jeffry Fortes 88 (Koolwijk) Attendance: 6,021 Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Willem II (1) 5 Scorers: B. Rienstra 21, Fran Sol 59, Fran Sol 70pen, B. Rienstra 76, Fran Sol 90pen Yellow card: Tsimikas 24 Subs used: Wellenreuther 46 (Branderhorst), Wijnaldum 51 (Tsimikas), Croux 89 (El Hankouri) PSV (0) 0 Yellow card: de Jong 41, Luckassen 69 Subs used: Mauro Júnior 62 (Arias), Lammers 76 (van Ginkel), Rosario 79 (Pereiro) Attendance: 13,650 Referee: Clay Ruperti ................................................................. Roda JC (0) 0 Yellow card: Avdijaj 54 Subs used: Ndenge 35 (El Makrini), Avdijaj 46 (Vancamp), Ngombo 74 (Vansteenkiste) Sparta Rotterdam (1) 2 Scorers: S. Fischer 12, R. Mühren 65 Yellow card: Sanusi 13 Subs used: Duarte 74 (Ahannach), van Moorsel 78 (Mühren), Goodwin 86 (Verhaar) Attendance: 12,644 Referee: Martin Perez ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Groningen v PEC Zwolle (1230/1130) Utrecht v Vitesse (1430/1330) Ajax v Heerenveen (1430/1330) Feyenoord v AZ (1645/1545)