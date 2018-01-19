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#World Football
January 19, 2018 / 9:56 PM / Updated 7 hours ago

Eredivisie Top Scorers

Reuters Staff

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Jan 19 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Friday

 1  S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam)    11
    H. Lozano (PSV Eindhoven)
 2  M. van Ginkel (PSV Eindhoven)        10
 3  J. Locadia (PSV Eindhoven)            9
    T. Matavž (SBV Vitesse)
    Fran Sol (Willem II)
 4  David Neres (AFC Ajax)                8
    B. Ogbeche (Willem II)
    L. Schöne (AFC Ajax)
    W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek)
 5  C. Dessers (FC Utrecht)               7
    A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek)
    B. Johnsen (HFC ADO Den Haag)
    N. Jørgensen (Feyenoord Rotterdam)
    Z. Labyad (FC Utrecht)
    C. Leemans (VVV Venlo)
    R. Niemeijer (Heracles Almelo)
    M. Saymak (PEC Zwolle)
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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