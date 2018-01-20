Eredivisie Top Scorers

Jan 20 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Saturday 1 S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam) 11 H. Lozano (PSV Eindhoven) 2 M. van Ginkel (PSV Eindhoven) 10 3 J. Locadia (PSV Eindhoven) 9 T. Matavž (SBV Vitesse) Fran Sol (Willem II) 4 B. Johnsen (HFC ADO Den Haag) 8 David Neres (AFC Ajax) B. Ogbeche (Willem II) L. Schöne (AFC Ajax) W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek) 5 C. Dessers (FC Utrecht) 7 A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek) N. Jørgensen (Feyenoord Rotterdam) Z. Labyad (FC Utrecht) C. Leemans (VVV Venlo) R. Niemeijer (Heracles Almelo) M. Saymak (PEC Zwolle)