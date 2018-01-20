FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
The Trump Effect
Markets
Breakingviews
Reuters Backstory
Technology
Science
Arts
#World Football
January 20, 2018 / 10:39 PM / Updated 8 hours ago

Eredivisie Top Scorers

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 20 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Saturday

 1  S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam)    11
    H. Lozano (PSV Eindhoven)
 2  M. van Ginkel (PSV Eindhoven)        10
 3  J. Locadia (PSV Eindhoven)            9
    T. Matavž (SBV Vitesse)
    Fran Sol (Willem II)
 4  B. Johnsen (HFC ADO Den Haag)         8
    David Neres (AFC Ajax)
    B. Ogbeche (Willem II)
    L. Schöne (AFC Ajax)
    W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek)
 5  C. Dessers (FC Utrecht)               7
    A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek)
    N. Jørgensen (Feyenoord Rotterdam)
    Z. Labyad (FC Utrecht)
    C. Leemans (VVV Venlo)
    R. Niemeijer (Heracles Almelo)
    M. Saymak (PEC Zwolle)
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.