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#World Football
January 24, 2018 / 9:06 PM / Updated 12 hours ago

Eredivisie Top Scorers

Reuters Staff

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Jan 24 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Wednesday

 1  S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam)    11
    H. Lozano (PSV Eindhoven)
 2  M. van Ginkel (PSV Eindhoven)        10
 3  J. Locadia (PSV Eindhoven)            9
    T. Matavž (SBV Vitesse)
    Fran Sol (Willem II)
 4  B. Johnsen (HFC ADO Den Haag)         8
    David Neres (AFC Ajax)
    B. Ogbeche (Willem II)
    L. Schöne (AFC Ajax)
    W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek)
 5  C. Dessers (FC Utrecht)               7
    K. Huntelaar (AFC Ajax)
    A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek)
    N. Jørgensen (Feyenoord Rotterdam)
    Z. Labyad (FC Utrecht)
    C. Leemans (VVV Venlo)
    R. Niemeijer (Heracles Almelo)
    M. Saymak (PEC Zwolle)
    D. van de Beek (AFC Ajax)
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