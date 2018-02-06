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#World Football
February 6, 2018 / 9:46 PM / Updated a day ago

Eredivisie Top Scorers

Reuters Staff

1 Min Read

Feb  6 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Tuesday

 1  S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam)    12
    H. Lozano (PSV Eindhoven)
 2  M. van Ginkel (PSV Eindhoven)        10
 3  B. Johnsen (HFC ADO Den Haag)         9
    J. Locadia (PSV Eindhoven)
    T. Matavž (SBV Vitesse)
    David Neres (AFC Ajax)
    Fran Sol (Willem)
 4  L. de Jong (PSV Eindhoven)            8
    A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek)
    Z. Labyad (FC Utrecht)
    C. Leemans (VVV Venlo)
    R. Niemeijer (Heracles Almelo)
    B. Ogbeche (Willem)
    L. Schöne (AFC Ajax)
    D. van de Beek (AFC Ajax)
    W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek)
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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