Eredivisie Top Scorers

Mar 10 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Saturday 1 H. Lozano (PSV Eindhoven) 13 Fran Sol (Willem) 2 S. Berghuis (Feyenoord) 12 A. Jahanbakhsh (AZ Alkmaar) 3 B. Linssen (Vitesse) 11 W. Weghorst (AZ Alkmaar) 4 T. Ambrose (Breda) 10 L. de Jong (PSV Eindhoven) K. Huntelaar (Ajax) B. Johnsen (Den Haag) Z. Labyad (Utrecht) M. Saymak (Zwolle) M. van Ginkel (PSV Eindhoven) 5 J. Locadia (PSV Eindhoven) 9 T. Matavž (Vitesse) David Neres (Ajax) B. Ogbeche (Willem) L. Schöne (Ajax) D. van de Beek (Ajax)