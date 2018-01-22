UPDATE 2-Eredivisie Top Scorers

Jan 22 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Sunday 1 S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam) 11 H. Lozano (PSV Eindhoven) 2 M. van Ginkel (PSV Eindhoven) 10 3 J. Locadia (PSV Eindhoven) 9 T. Matavž (SBV Vitesse) Fran Sol (Willem II) 4 B. Johnsen (HFC ADO Den Haag) 8 David Neres (AFC Ajax) B. Ogbeche (Willem II) L. Schöne (AFC Ajax) W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek) 5 C. Dessers (FC Utrecht) 7 K. Huntelaar (AFC Ajax) A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek) N. Jørgensen (Feyenoord Rotterdam) Z. Labyad (FC Utrecht) C. Leemans (VVV Venlo) R. Niemeijer (Heracles Almelo) M. Saymak (PEC Zwolle) D. van de Beek (AFC Ajax)