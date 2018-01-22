FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Davos
Economy
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Technology
Sport
Arts
#World Football
January 21, 2018 / 2:25 PM / a day ago

UPDATE 2-Eredivisie Top Scorers

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Sunday

 1  S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam)    11
    H. Lozano (PSV Eindhoven)
 2  M. van Ginkel (PSV Eindhoven)        10
 3  J. Locadia (PSV Eindhoven)            9
    T. Matavž (SBV Vitesse)
    Fran Sol (Willem II)
 4  B. Johnsen (HFC ADO Den Haag)         8
    David Neres (AFC Ajax)
    B. Ogbeche (Willem II)
    L. Schöne (AFC Ajax)
    W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek)
 5  C. Dessers (FC Utrecht)               7
    K. Huntelaar (AFC Ajax)
    A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek)
    N. Jørgensen (Feyenoord Rotterdam)
    Z. Labyad (FC Utrecht)
    C. Leemans (VVV Venlo)
    R. Niemeijer (Heracles Almelo)
    M. Saymak (PEC Zwolle)
    D. van de Beek (AFC Ajax)
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.