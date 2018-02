UPDATE 3-Eredivisie Top Scorers

Feb 5 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Sunday 1 S. Berghuis (Feyenoord Rotterdam) 12 H. Lozano (PSV Eindhoven) 2 M. van Ginkel (PSV Eindhoven) 10 3 B. Johnsen (HFC ADO Den Haag) 9 J. Locadia (PSV Eindhoven) T. Matavž (SBV Vitesse) David Neres (AFC Ajax) Fran Sol (Willem) 4 L. de Jong (PSV Eindhoven) 8 A. Jahanbakhsh (Alkmaar Zaanstreek) Z. Labyad (FC Utrecht) C. Leemans (VVV Venlo) R. Niemeijer (Heracles Almelo) B. Ogbeche (Willem) L. Schöne (AFC Ajax) D. van de Beek (AFC Ajax) W. Weghorst (Alkmaar Zaanstreek)