Feb 11 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Sunday 1 H. Lozano (PSV Eindhoven) 13 2 S. Berghuis (Feyenoord) 12 3 A. Jahanbakhsh (AZ Alkmaar) 10 M. van Ginkel (PSV Eindhoven) W. Weghorst (AZ Alkmaar) 4 K. Huntelaar (Ajax) 9 B. Johnsen (Den Haag) Z. Labyad (Utrecht) B. Linssen (Vitesse) J. Locadia (PSV Eindhoven) T. Matavž (Vitesse) David Neres (Ajax) B. Ogbeche (Willem) M. Saymak (Zwolle) L. Schöne (Ajax) Fran Sol (Willem) D. van de Beek (Ajax)