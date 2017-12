UPDATE 5-Soccer-Dutch championship top scorers

Dec 9 (Gracenote) - Top scorers of the Dutch championship on Saturday 10 Hirving Lozano (PSV Eindhoven) 9 Jurgen Locadia (PSV Eindhoven) 8 Wout Weghorst (AZ Alkmaar) 7 Zakaria Labyad (Utrecht) Steven Berghuis (Feyenoord) Marco van Ginkel (PSV Eindhoven) Tim Matavz (Vitesse Arnhem) Bartholomew Ogbeche (Willem II Tilburg) Fran Sol (Willem II Tilburg) 6 Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag) David Neres (Ajax Amsterdam) Lasse Schone (Ajax Amsterdam) Guus Til (AZ Alkmaar) Mimoun Mahi (Groningen) Clint Leemans (VVV-Venlo) 5 Bjorn Johnsen (ADO Den Haag) Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar) Cyriel Dessers (Utrecht) Nicolai Jorgensen (Feyenoord) Reuven Niemeijer (Heracles Almelo) Thierry Ambrose (NAC Breda) Youness Mokhtar (PEC Zwolle) Mustafa Saymak (PEC Zwolle) Gaston Pereiro (PSV Eindhoven) Bryan Linssen (Vitesse Arnhem)