UPDATE 5-Soccer-Dutch championship top scorers

Oct 29 (Gracenote) - Top scorers of the Dutch championship on Sunday 9 Hirving Lozano (PSV Eindhoven) 8 Juergen Locadia (PSV Eindhoven) 7 Steven Berghuis (Feyenoord) 6 Wout Weghorst (AZ Alkmaar) Marco van Ginkel (PSV Eindhoven) Tim Matavz (Vitesse Arnhem) Fran Sol (Willem II Tilburg) 5 David Neres (Ajax Amsterdam) Mimoun Mahi (Groningen) Youness Mokhtar (PEC Zwolle) Gaston Pereiro (PSV Eindhoven) Clint Leemans (VVV-Venlo) 4 Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam) Guus Til (AZ Alkmaar) Oussama Assaidi (Twente Enschede) Cyriel Dessers (Utrecht) Morten Thorsby (Heerenveen) Bryan Linssen (Vitesse Arnhem)