UPDATE 6-Soccer-Dutch championship top scorers

Aug 13 (Gracenote) - Top scorers of the Dutch championship on Sunday 2 Mimoun Mahi (Groningen) Cyriel Dessers (Utrecht) Simon Gustafson (Roda JC Kerkrade) Morten Thorsby (Heerenveen) 1 Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) Dabney dos Santos (AZ Alkmaar) Wout Weghorst (AZ Alkmaar) Zakaria El Azzouzi (Excelsior) Lars Veldwijk (Groningen) Fredrik Jensen (Twente Enschede) Sander van de Streek (Utrecht) Steven Berghuis (Feyenoord) Nicolai Jorgensen (Feyenoord) Paul Gladon (Heracles Almelo) Brandley Kuwas (Heracles Almelo) Thierry Ambrose (NAC Breda) Dirk Marcellis (PEC Zwolle) Mustafa Saymak (PEC Zwolle) Bram van Polen (PEC Zwolle) Hirving Lozano (PSV Eindhoven) Gaston Pereiro (PSV Eindhoven) Marco van Ginkel (PSV Eindhoven) Reza Ghoochannejhad (Heerenveen) Thomas Bruns (Vitesse Arnhem) Bryan Linssen (Vitesse Arnhem) Tim Matavz (Vitesse Arnhem) Milot Rashica (Vitesse Arnhem) Clint Leemans (VVV-Venlo) Tarik Tissoudali (VVV-Venlo) Vito van Crooy (VVV-Venlo) Fran Sol (Willem II Tilburg)