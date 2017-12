UPDATE 6-Soccer-Dutch championship top scorers

Dec 17 (Gracenote) - Top scorers of the Dutch championship on Sunday 10 Hirving Lozano (PSV Eindhoven) Marco van Ginkel (PSV Eindhoven) 9 Steven Berghuis (Feyenoord) Jurgen Locadia (PSV Eindhoven) 8 Lasse Schone (Ajax Amsterdam) Wout Weghorst (AZ Alkmaar) Tim Matavz (Vitesse Arnhem) Bartholomew Ogbeche (Willem II Tilburg) Fran Sol (Willem II Tilburg) 7 David Neres (Ajax Amsterdam) Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar) Zakaria Labyad (Utrecht) Mustafa Saymak (PEC Zwolle) Clint Leemans (VVV-Venlo) 6 Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag) Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) Guus Til (AZ Alkmaar) Mimoun Mahi (Groningen) Oussama Assaidi (Twente Enschede) Reuven Niemeijer (Heracles Almelo) Bryan Linssen (Vitesse Arnhem)