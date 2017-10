Soccer-Portuguese championship fixtures

Aug 7 (Gracenote) - Fixtures from the Portuguese championship matches on Monday Tuesday, August 8 (GMT) Maritimo v Pacos de Ferreira (1500) Wednesday, August 9 (GMT) Porto v Estoril (1800) Benfica v Braga (2000) Thursday, August 10 (GMT) Vitoria Guimaraes v GD Chaves (2000) Friday, August 11 (GMT) Sporting v Vitoria Setubal (1930) Saturday, August 12 (GMT) Moreirense v CD Feirense (1500) Belenenses v Maritimo (1715) Boavista v Rio Ave (1930) Sunday, August 13 (GMT) Pacos de Ferreira v CD Aves (1500) Braga v Portimonense (1700) CD Tondela v Porto (1915) Monday, August 14 (GMT) Estoril v Vitoria Guimaraes (1800) GD Chaves v Benfica (2000)