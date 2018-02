Primeira Liga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Desportivo Aves (0) 0 Yellow card: Paulo Machado 41, Claudio Falcão 94 Subs used: Hamdou Elhouni 58 (Nildo Petrolina), Fariña 71 (Paulo Machado), Bruno Braga 88 (Vitor Gomes) Marítimo (0) 0 Yellow card: Fabio Pacheco 18, Zainadine Junior 63, Valente 75, Charles 92 Subs used: Éber 64 (Edgar Costa), Rodrigo Pinho 79 (Valente), Ibson 82 (Correa) Attendance: 1,685 Referee: Daniel Fernando Rocha Cardoso ................................................................. Benfica (2) 4 Scorers: Rúben Dias 18, Jardel 44, Nuno Henrique 78og, R. Jiménez 90 Yellow card: Jardel 30, Diogo Gonçalves 80 Missed penalty: Jonas 15 Subs used: Diogo Gonçalves 70 (Rafa Silva), Jiménez 78 (Jonas), João Carvalho 84 (Pizzi) Boavista (0) 0 Subs used: Mateus 46 (Rui Sousa), Renato Santos 46 (Kuca), Rochinha 70 (Fábio Espinho) Attendance: 56,884 Referee: Rui Marcelo Rodrigues ................................................................. Estoril (0) 0 Red card: Bruno Gomes 52 Yellow card: Lucas Evangelista 68 Subs used: Allano 46 (Pedro Rodrigues), Bruno Gomes 46 (Ewandro), Matheus Índio 64 (André Claro) Belenenses (1) 2 Scorers: Maurides 17, Maurides 60 Subs used: Fredy 55 (Filipe Chaby), Geraldes 73 (Diogo Viana), Nathan 82 (Licá) Attendance: 2,174 Referee: Fábio António Ramos Piló ................................................................. Moreirense (16:00) Chaves ................................................................. Vitória Setúbal (16:00) Paços de Ferreira ................................................................. Porto (18:00) Rio Ave ................................................................. Vitória Guimarães (20:15) Sporting Braga ................................................................. Monday, February 19 fixtures (WET/GMT) Tondela v Sporting CP (2000/2000) Wednesday, February 21 fixtures (WET/GMT) Estoril v Porto (1800/1800) Friday, February 23 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Desportivo Aves (2030/2030)