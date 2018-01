Taça da Liga Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the Taça da Liga on Tuesday (start times are WET) Semi-finals ................................................................. Vitória Setúbal (1) 2 Scorers: Gonçalo Paciência 27, Allef 90+2 Yellow card: Semedo 46, Nuno Pinto 71, André Pedrosa 76, Issoko 94 Subs used: Issoko 46 (André Sousa), André Pedrosa 46 (Patrick), Allef 59 (Costinha) UD Oliveirense (0) 0 Yellow card: Filipe Gonçalves 91 Missed penalty: Diogo Valente 30 Subs used: Serginho 66 (Diogo Valente), Oliveira 73 (Mendes), Cuero 80 (João Amorim) Referee: Paulo Vieira ................................................................. Wednesday, January 24 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Porto (2045/2045) Saturday, January 27 fixtures (WET/GMT) v (2045/2045)