UPDATE 12-Primeira Liga Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Rio Ave (2) 3 Scorers: Pelé 28pen, João Novais 39, Diego Lopes 74 Yellow card: Tarantini 72 Subs used: Diego Lopes 69 (Barreto), Nuno Santos 79 (João Novais), Pedro Moreira 86 (Chico Geraldes) Marítimo (0) 0 Yellow card: Pablo 38, Zainadine Junior 44, Fabio Pacheco 62, Fábio China 82, Joel 84 Subs used: Joel 46 (Everton), Rodrigo Pinho 60 (Valente), Fábio China 76 (Jean Cleber) Attendance: 2,754 Referee: Manuel António Rodrigues Oliveira ................................................................. Sporting Braga (1) 3 Scorers: Raúl Silva 25, Paulinho 65pen, Ricardo Esgaio 83 Yellow card: S. Vukčević 74, Diogo Figueiras 90 Subs used: Fábio Martins 70 (João Carlos), Koka 76 (Dyego Sousa), Ricardo 86 (Paulinho) Vitória Setúbal (0) 1 Scorers: André Pereira 87 Yellow card: Edinho 35, Semedo 82, André Pereira 88, Pedro Pinto 95 Subs used: Issoko 12 (João Amaral), André Pereira 71 (Edinho), Başsan 83 (João Teixeira) Attendance: 7,801 Referee: Gonçalo Emanuel Paiva Martins ................................................................. Portimonense (0) 1 Scorers: Felipe Macedo 65 Yellow card: Pedro Sá 31, Bruno Tabata 47, Lucas 61 Subs used: Varela 46 (Pedro Sá), Galeno 76 (Nakajima), Pires 84 (Dener) Benfica (1) 3 Scorers: F. Cervi 6, F. Cervi 77, A. Živković 90+5 Yellow card: Pizzi 41, Álex Grimaldo 84 Subs used: Jiménez 64 (Jonas), Samaris 82 (Rafa Silva), Diogo Gonçalves 93 (Pizzi) Attendance: 6,000 Referee: César Augusto Silva Candeias Leitão ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Desportivo Aves (1600/1600) Chaves v Porto (1600/1600) Sporting CP v Feirense (1800/1800) Boavista v Vitória Guimarães (2015/2015) Monday, February 12 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Estoril (2000/2000)