UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jan 12 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Chaves (3) 4 Scorers: Pedro Tiba 35pen, Davidson 38, Davidson 44, Pedro Tiba 90+6pen Yellow card: Matheus Pereira 73 Subs used: Jorginho 76 (Davidson), Platiny 85 (Willian), Nuno Coelho 89 (Domingos Duarte) Vitória Guimarães (3) 3 Scorers: P. Hurtado 10, Raphinha 16, J. Tallo 39 Yellow card: García 28, Francisco Ramos 31, Kiko 95 Subs used: Kiko 43 (Francisco Ramos), Sturgeon 69 (Héldon), Rafael Martins 87 (Tallo) Attendance: 3,436 Referee: Bruno Miguel do Carmo Vieira ................................................................. Saturday, January 13 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Marítimo (1815/1815) Sporting Braga v Benfica (2030/2030) Sunday, January 14 fixtures (WET/GMT) Tondela v Feirense (1600/1600) Boavista v Portimonense (1600/1600) Belenenses v Rio Ave (1800/1800) Sporting CP v Desportivo Aves (2015/2015) Monday, January 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Vitória Setúbal (1900/1900) Estoril v Porto (2100/2100)