UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Desportivo Aves (2) 3 Scorers: Paulo Machado 8pen, Alexandre Guedes 44, Vitor Gomes 70 Yellow card: Vitor Gomes 17, Ponck 39, Nelson Lenho 63, Amilton 76 Subs used: Hamdou Elhouni 61 (Nildo Petrolina), Gauld 78 (Paulo Machado), Claudio Falcão 84 (Tissone) Boavista (0) 0 Yellow card: Raphael Branco 7, Carraça 13, Mateus 20, Rochinha 52, Sparagna 82 Subs used: Kuca 45 (Tahar), Rochinha 45 (Acevedo), Renato Santos 75 (Mateus) Attendance: 1,726 Referee: Daniel Fernando Rocha Cardoso ................................................................. Friday, February 9 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Tondela (2030/2030) Saturday, February 10 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Marítimo (1600/1600) Sporting Braga v Vitória Setúbal (1815/1815) Portimonense v Benfica (2030/2030) Sunday, February 11 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Desportivo Aves (1600/1600) Chaves v Porto (1600/1600) Sporting CP v Feirense (1800/1800) Boavista v Vitória Guimarães (2015/2015)