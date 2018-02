UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Feirense (1) 1 Scorers: Luís Rocha 32 Yellow card: Tiago Silva 40, Babanco 53, Zé Manuel 83, Flavio 94 Subs used: Crivellaro 70 (Tiago Silva), João Silva 74 (Hugo Seco), Zé Manuel 82 (Paraiba) Portimonense (1) 3 Scorers: Fabricio 26, Wellington Carvalho 69, S. Nakajima 88 Yellow card: Marcel Pereira 30, Wellington Carvalho 47, Hackman 60 Subs used: Varela 46 (Marcel Pereira), Rafa 77 (Wellington Carvalho), Theo Japa 84 (Dener) Attendance: 2,731 Referee: António Filipe Queirós Alves ................................................................. Saturday, February 17 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Marítimo (1600/1600) Benfica v Boavista (1815/1815) Estoril v Belenenses (2030/2030) Sunday, February 18 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Chaves (1600/1600) Vitória Setúbal v Paços de Ferreira (1600/1600) Porto v Rio Ave (1800/1800) Vitória Guimarães v Sporting Braga (2015/2015) Monday, February 19 fixtures (WET/GMT) Tondela v Sporting CP (2000/2000) Wednesday, February 21 fixtures (WET/GMT) Estoril v Porto (1800/1800)