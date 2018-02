UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Sporting Braga (0) 1 Scorers: Ricardo Horta 83 Yellow card: Marcelo Goiano 22, Bruno Vianna 25, Ricardo Esgaio 36 Subs used: Paulinho 60 (Koka), Bruno Xadas 70 (Marcelo Goiano), Danilo Barbosa 87 (André Horta) Tondela (0) 0 Yellow card: Delgado 39, Jorge Fernandes 86 Subs used: Pité 63 (Delgado), Claude Gonçalves 69 (Pedro Nuno), Harramiz 84 (Bruno Monteiro) Attendance: 6,050 Referee: Tiago José Ferreira Mendes ................................................................. Sporting CP (0) 1 Scorers: Gelson Martins 90+2 Yellow card: Petrović 39, Acuña 56, Gelson Martins 87 Subs used: Rafael Leão 59 (Montero), Mišić 69 (Ruiz), Bruno César 94 (Doumbia) Moreirense (0) 0 Yellow card: Fofana 27, Neto 35, Tozé 84, Aouacheria 89 Subs used: Alfa Semedo 46 (Fofana), Rafael Costa 69 (Neto), Drame 74 (Zizo) Referee: José Carlos Quitério Almeida ................................................................. Friday, March 2 fixtures (WET/GMT) Porto v Sporting CP (2030/2030) Saturday, March 3 fixtures (WET/GMT) Feirense v Boavista (1600/1600) Benfica v Marítimo (1815/1815) Estoril v Sporting Braga (2030/2030)