UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Mar 2 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Porto (1) 2 Scorers: Ivan Marcano 28, Y. Brahimi 49 Yellow card: Felipe 63, Herrera 92 Subs used: Jesús Corona 67 (Otavinho), Aboubakar 71 (Gonçalo Paciência), Reyes 82 (Marega) Sporting CP (1) 1 Scorers: Rafael Leão 45+1 Yellow card: Bruno Fernandes 77, Acuña 87 Subs used: Rafael Leão 44 (Doumbia), Rúben Ribeiro 67 (Ristovski), Montero 85 (Fábio Coentrão) Attendance: 48,405 Referee: Manuel Mota ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (WET/GMT) Feirense v Boavista (1600/1600) Benfica v Marítimo (1815/1815) Estoril v Sporting Braga (2030/2030) Sunday, March 4 fixtures (WET/GMT) Tondela v Chaves (1145/1145) Moreirense v Paços de Ferreira (1600/1600) Vitória Setúbal v Rio Ave (1800/1800) Vitória Guimarães v Belenenses (2015/2015) Monday, March 5 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Portimonense (2000/2000)