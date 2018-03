UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Desportivo Aves (1) 3 Scorers: Rodrigo Alves 26, Nildo Petrolina 47, Derley 83 Yellow card: Bruno Braga 55, Claudio Falcão 78 Subs used: Claudio Falcão 68 (Bruno Braga), Hamdou Elhouni 80 (Amilton), Gauld 86 (Nildo Petrolina) Portimonense (0) 0 Yellow card: Bruno Tabata 40, Ruben Fernandes 54, Felipe Macedo 58 Subs used: Pires 53 (Marcel Pereira), Wellington Carvalho 76 (Bruno Tabata), Galeno 87 (Fabricio) Attendance: 1,703 Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Friday, March 9 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Moreirense (2030/2030) Saturday, March 10 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Feirense (1600/1600) Benfica v Desportivo Aves (1815/1815) Boavista v Estoril (2030/2030)