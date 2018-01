UPDATE 2-Taça da Liga Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Taça da Liga on Saturday (start times are WET) Final ................................................................. Vitória Setúbal (1) 5 Scorers: Gonçalo Paciência 4 Yellow card: Semedo 18, Pedro Trigueira 67, Tomás Podstawski 79, Vasco Fernandes 89, Issoko 95, Edinho 98 Subs used: André Pedrosa 83 (João Teixeira), Patrick 88 (Costinha), Edinho 93 (João Amaral) Sporting CP (0) 6 Scorers: B. Dost 80pen Yellow card: Coates 30, William Carvalho 51, Acuña 72 Subs used: Battaglia 46 (Ruiz), Acuña 46 (Rúben Ribeiro), Doumbia 64 (Montero) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 4-5 Attendance: 24,137 Referee: Manuel António Rodrigues Oliveira Sporting CP win 6-5 on penalties .................................................................