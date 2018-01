UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Paços de Ferreira (0) 0 Yellow card: André Leão 41 Subs used: Mabil 71 (Andrézinho), Luiz Phellype 82 (Bruno Moreira), Hendrio Araujo 89 (António Xavier) Marítimo (0) 0 Yellow card: Rodrigo Pinho 40, Zainadine Junior 78 Subs used: Everton 70 (Rodrigo Pinho), Ghazaryan 85 (Ibson), Gamboa 92 (Jean Cleber) Attendance: 1,237 Referee: Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa ................................................................. Sporting Braga (0) 1 Scorers: Paulinho 74 Yellow card: Ricardo Esgaio 41, João Carlos 85 Subs used: Wilson Eduardo 66 (Fábio Martins), João Carlos 67 (Bruno Xadas), Dyego Sousa 80 (Paulinho) Benfica (1) 3 Scorers: E. Salvio 11, Jonas 64, R. Jiménez 90+1 Yellow card: André Almeida 52, Pizzi 56, Fejsa 89 Subs used: Jiménez 74 (Jonas), Samaris 80 (Pizzi), Rafa Silva 94 (Salvio) Attendance: 20,407 Referee: Humberto Teixeira ................................................................. Sunday, January 14 fixtures (WET/GMT) Tondela v Feirense (1600/1600) Boavista v Portimonense (1600/1600) Belenenses v Rio Ave (1800/1800) Sporting CP v Desportivo Aves (2015/2015) Monday, January 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Vitória Setúbal (1900/1900) Estoril v Porto (2100/2100)