UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Paços de Ferreira (0) 0 Red card: Rui Correia 70 Yellow card: Ricardo 24, Luiz Phellype 50, Gian Martins 78, Miguel Vieira 93 Subs used: Luiz Phellype 43 (Bruno Santos), Mabil 67 (Ricardo), Andrézinho 75 (Rúben Micael) Tondela (2) 2 Scorers: Pedro Nuno 9, T. Boyd 36 Red card: Icaro 59 Yellow card: Pedro Nuno 40, Joãozinho 91 Subs used: Jorge Fernandes 63 (Pedro Nuno), Murilo 75 (Miguel Cardoso), Eli 84 (Tómané) Attendance: 1,478 Referee: Cláudio Filipe Ruivo Pereira ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Marítimo (1600/1600) Sporting Braga v Vitória Setúbal (1815/1815) Portimonense v Benfica (2030/2030) Sunday, February 11 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Desportivo Aves (1600/1600) Chaves v Porto (1600/1600) Sporting CP v Feirense (1800/1800) Boavista v Vitória Guimarães (2015/2015) Monday, February 12 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Estoril (2000/2000)