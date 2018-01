UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Jan 10 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Tondela (1) 1 Scorers: Tómané 10 Yellow card: Hélder Tavares 57 Subs used: Wagner 58 (Boyd), Eli 73 (Pedro Nuno), Joca 86 (Miguel Cardoso) Vitória Setúbal (1) 1 Scorers: Costinha 34 Yellow card: César 21, Cristiano 93 Subs used: Issoko 63 (João Amaral), Edinho 76 (Gonçalo Paciência), Willyan 83 (João Teixeira) Attendance: 1,087 Referee: Pedro Maia ................................................................. Belenenses (1) 1 Scorers: Benny 15 Yellow card: Yebda 92 Subs used: Bruno Pereirinha 61 (Fredy), Bakić 68 (Benny), Sasso 76 (Diogo Viana) Boavista (0) 1 Scorers: Mateus 90 Yellow card: Sparagna 20, Acevedo 33, Talocha 50 Subs used: Tahar 39 (Rochinha), Mateus 57 (Vítor Bruno), Rui Sousa 72 (Fábio Espinho) Attendance: 2,163 Referee: Carlos Manuel Moedas Narciso Espadinha ................................................................. Friday, January 12 fixtures (WET/GMT) Chaves v Vitória Guimarães (2030/2030) Saturday, January 13 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Marítimo (1815/1815) Sporting Braga v Benfica (2030/2030) Sunday, January 14 fixtures (WET/GMT) Tondela v Feirense (1600/1600) Boavista v Portimonense (1600/1600) Belenenses v Rio Ave (1800/1800) Sporting CP v Desportivo Aves (2015/2015)